رعاة التطرف.. المحكمة العليا في السويد تلغي قرار الشرطة بحظر حرق المصحف الشريف

تواصل- فريق التحرير:

ألغت المحكمة العليا في السويد اليوم الثلاثاء، قرارًا للشرطة بحظر حرق نسخة من المصحف الشريف.

وحسب وسائل إعلام مختلفة، فقد ألقي القبض على خمسة مسلمين في السويد بتهمة الاشتباه في التخطيط “لعمل إرهابي” خلال مظاهرة احتجاجية على حرق القرآن الكريم.

حرق نسخة من المصحف أمام سفارة تركيا

وأثار حرق نسخة من المصحف الشريف، خارج سفارة تركيا في ستوكهولم في يناير غضب العالم الإسلامي ، مما أثار أسابيع من الاحتجاجات والدعوات لمقاطعة البضائع السويدية ، وعرقل محاولة السويد للانضمام إلى الناتو.

وألغت المحكمة الإدارية العليا في السويد قرارًا للشرطة بحظر احتجاجين لاحقين على حرق القرآن في فبراير ، قائلة إن المخاوف الأمنية لم تكن كافية للحد من الحق في التظاهر.

وقالت القاضية إيفا لوتا هيدين في بيان إن “سلطة الشرطة لم يكن لديها دعم كاف لقراراتها”.

رفض حرق نسخة من المصحف

وكانت الشرطة السويدية قد رفضت الإذن بإحراق القرآن خارج السفارات التركية والعراقية في ستوكهولم في فبراير ، قائلة إن مظاهرة يناير جعلت السويد “هدفاً ذا أولوية أعلى للهجمات”.

اعتقال 5 مسلمين

في غضون ذلك ، قال جهاز الأمن السويدي إن خمسة مشتبه بهم اعتقلوا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في غارات منسقة في بلدات إسكيلستونا ولينكوبينج وسترانجناس بوسط البلاد.

وقالت سوزانا تريهورنغ ، نائبة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن: “القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها … فيما يتعلق بحرق القرآن الكريم”.

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