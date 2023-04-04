“الصحة” تطلق حملة توعوية عن ارتفاع ضغط الدم

تواصل- واس:

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية عن مرض ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن مناسب للوقابة منه.

لا تظهر علامات

وأوضحت أن المصابين في هذا المرض لا يدركون هذه المشكلة حيث لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض تحذيرية، داعية إلى أهمية المحافظة على وزن صحي والحصول على ساعات كافية من النوم والابتعاد عن التدخين بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام؛ وذلك للحد من الأعراض والمشاكل الصحية لارتفاع ضغط الدم.

زيادة ضغط الدم على القلب

وأشارت “الصحة” إلى أن هذا المرض يزيد من جهد ضخ الدم على القلب والأوعية الدموية، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض، مؤكدة أهمية معرفة ضغط الدم للوقوف على مؤشرات الجسم الحيوية ولتعطي صورة واضحة لمرض ارتفاع ضغط الدم عن الوضع الصحي، وكذلك للتحكم في مستويات ضغط الدم وتجنب مسببات الارتفاع.

عش بصحة

وقد أطلقت الصحة عبر منصاتها التوعوية ( عش بصحة ) حملة توعوية تحت شعار # اعرف ـ أرقامك ‘ مؤكدة أن 46 % من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون به.

الأنشطة التوعوية

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية والتي هي استكمال للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من الأمراض.

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