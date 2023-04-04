في خطوات بسيطة .. تعرف على طريقة عمل مشروب “الخشاف بقمر الدين”
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يعد مشروب “الخشاف بقمر الدين” من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في رمضان، والبعض يعتبره من المشروبات الأساسية التي لاغنى عنها.
مقادير عمل الخشاف بقمر الدين
- نصف كيلو من البلح المجفف.
- عصير قمر الدين .
- لتر ماء .
- بالإضافة إلى 4 ثمرات من قطع القراصية.
- 4 قطع من المشمشية.
- 4 قطع من التين المجفف.
- وربع كوب من جوز الهند مع الزبيب.
خطوات عمل الخشاف بقمر الدين
يجب أولا نقع كل مكون في وعاء منفرد كالتالي:
- نقع البلح يأخذ وقت يصل إلى 4 ساعات.
- أما نقع الياميش يأخذ وقت يصل إلى ساعتين.
- بينما القمر الدين يأخذ وقت يصل إلى ساعتين أيضا.
- وبعد ذلك يتم ضرب القمر الدين في الخلاط جيدا.
- ثم بعد ذلك يتم تصفية الياميش والبلح جيدا من الماء.
- ويوزع البلح في الأكواب.
- يخلط ماء القمر الدين مع البلح مع الياميش ويضاف إليهم جوز الهند والزبيب ثم يوزع في الأكواب ويمكن تقديمه باردا لأفراد الأسرة.
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