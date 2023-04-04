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في خطوات بسيطة .. تعرف على طريقة عمل مشروب “الخشاف بقمر الدين”
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في خطوات بسيطة .. تعرف على طريقة عمل مشروب “الخشاف بقمر الدين”

في خطوات بسيطة .. تعرف على طريقة عمل مشروب “الخشاف بقمر الدين”

في خطوات بسيطة .. تعرف على طريقة عمل مشروب “الخشاف بقمر الدين”
٠٦:٤٠:٠٦ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد مشروب “الخشاف بقمر الدين” من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في رمضان، والبعض يعتبره من المشروبات الأساسية التي لاغنى عنها.

مقادير عمل الخشاف بقمر الدين

  • نصف كيلو من البلح المجفف.
  • عصير قمر الدين .
  • لتر ماء .
  • بالإضافة إلى 4 ثمرات من قطع القراصية.
  • 4 قطع من المشمشية.
  • 4 قطع من التين المجفف.
  • وربع كوب من جوز الهند مع الزبيب.

خطوات عمل الخشاف بقمر الدين

 يجب أولا نقع كل مكون في وعاء منفرد كالتالي:

  • نقع البلح يأخذ وقت يصل إلى 4 ساعات.
  • أما نقع الياميش يأخذ وقت يصل إلى ساعتين.
  • بينما القمر الدين يأخذ وقت يصل إلى ساعتين أيضا.
  • وبعد ذلك يتم ضرب القمر الدين في الخلاط جيدا.
  • ثم بعد ذلك يتم تصفية الياميش والبلح جيدا من الماء.
  • ويوزع البلح في الأكواب.
  • يخلط ماء القمر الدين مع البلح مع الياميش ويضاف إليهم جوز الهند والزبيب ثم يوزع في الأكواب ويمكن تقديمه باردا لأفراد الأسرة.

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