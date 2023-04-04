أمانة جدة تعلن إغلاقا جزئيا لهذا الطريق الحيوي حتى بداية شوال

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أعلنت أمانة جدة بالتعاون مه هيئة المرور، اليوم الثلاثاء، إغلاق جزئي لطريق الأمير سلطان المتجه شمالًا مع شارع حليمة السعدية بحي المحمدية، لاستكمال أعمال تصريف مياه الأمطار.

وقالت أمانة جدة إنه سيتم إعادة فتح الطريق بداية شهر شوال المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن ارتفاع درجات الحرارة ووجود تقلبات جوية ومناخية خلال فصل الربيع.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة العظمى.

وتابع: تميل الأجواء أن تكون متقلبة في درجات الحرارة، ومتوقع هطول أمطار من متوسطة لغزيرة وجريان السيول وارتفاع وانخفاض الحرارة.

وأمس، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة من المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد والعلا وخيبر”.

4- منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة”.

5 – منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر”.

6 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق “.

7 – منطقة جازان، وتشمل ” أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا والفطيحة وهروب”.

وأشار المركز أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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