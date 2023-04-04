في 40 دقيقة.. طريقة إعداد طبق “أرز الزربيان”

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يعد طبق أرز الزربيان من الأكلات التي يتم تحضيرها في البلاد العربية الخليجية خاصةً في المطبخ السعودي، حيث يتم تحضيره في العديد من الأفراح والمناسبات والولائم.

ويفضل تناول هذا الطبق معظم الناس بسبب احتوائه على قيمة غذائية عالية؛ بالإضافة إلى طعمه الرائع، وهناك العديد من الطرق المختلفة لإعداده، مثل: الزربيان بالخضار، والزربيان باللحم، والزربيان بالدجاج.

مقادير الزريبان السعودي

2 كيلو غرام من لحمة حري.

كيلو غرام واحد من الأرز البسمتي.

نصف كيلو غرام من البصل المقشر والمقطع إلى قطع متوسطة الحجم.

رأس كامل من الثوم المقشر والمفروم فرماً ناعماً.

4 ملاعق صغيرة من البهارات المشكلة.

بعض من الزعفران.

القليل من الملح.

بعض من المكسرات للتزين، مثل اللوز، أو الفستق.

حبة واحدة من البيض المسلوق أو أكثر.

نصف كوب من الماء العادي.

3 حبات من البطاطا المقشرة والمقطعة إلى أنصاف

طريقة التحضير

تأخذ عملية التحضير قرابة الـ 40 دقيقة وتتم عبر الخطوات التالية:

يقلي البصل بالقليل من الزيت في قدر حراري على النار.

يوضع اللحم مع البصل مع التحريك لبعض من الوقت.

يوضع الثوم فوق مزيج اللحم والبصل ويحرك مع المكونات باستمرار لمدة 10 دقائق.

يضاف البهارات المشكلة للحم مع التحريك بشكل مستمر.

يضاف الماء المغلي فوق اللحم، وتترك المقادير على النار، حتى تنضج اللحم، ويضاف الملح.

يتم سلق أرز البسمتي نصف نضج، ثم يوضع فوق اللحم مع مراعاة تناسب مرق اللحم مع نضوج الأرز.

يوضع الزعفران، ويغطي القدر بمنشفة رطبة، ويترك على نار بطيئة لمدة ربع ساعة.

يزيّن الأرز بالمكسرات، والزبيب، والبيض المسلوق.

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