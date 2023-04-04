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بعد اجتياز الاختبار الشتوي .. “هيونداي موتور” تزيح الستار عن أحدث سياراتها (صور)
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بعد اجتياز الاختبار الشتوي .. “هيونداي موتور” تزيح الستار عن أحدث سياراتها (صور)

بعد اجتياز الاختبار الشتوي .. “هيونداي موتور” تزيح الستار عن أحدث سياراتها (صور)

بعد اجتياز الاختبار الشتوي .. “هيونداي موتور” تزيح الستار عن أحدث سياراتها (صور)
٠٦:١٥:٥٣ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة هيونداي موتور عن تفاصيل الاختبار الشتوي القاسي لسيارة أيونيك 5 من علامة N.

ويعد هو أول طراز من العلامة التجارية N الكهربائية بالكامل وعالي الأداء والإنتاج الضخم في ميدان اختبار هيونداي موبيس في ارجيبلوغ، السويد.

الدائرة القطبية الشمالية

نظرًا لموقعها المجاور للدائرة القطبية الشمالية، فإن موقع ميدان اختبار هيونداي موبيس في ارجيبلوغ يوفر كل ما يحتاجه صانع السيارات لإجراء اختبارات الشتاء الشاملة، مثل الأسطح الجليدية ذات معامل القبضة المنخفضة، ودرجات الحرارة العميقة تحت الصفر التي تصل إلى -30 درجة مئوية (-22) درجة فهرنهايت).

وتمكن مهندسو علامة N من هيونداي من اختبار موديلات جديدة، مثل أيونيك 5 من علامة،N وذلك في أقصى ظروف الاحتكاك المنخفضة للغاية لتحقيق التوازن الأمثل بين طابع السيارة المتجاوب “متعة القيادة” وقدرتها على الأداء بأمان وبشكل متوقع في شروط تحت الصفر.

النظام الكهربائي العالمي

وجمعت “هيونداي موتور” بين النظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP) الخاص بالسيارات الكهربائية EV مع تقنيات وخبرات رياضة السيارات من علامة N، وذلك لرفع مستوى الأداء العالي الكهربائي.

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