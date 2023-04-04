طرائف رمضانية.. دعاء الزوج على الإفطار!

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يحكي متزوج:

كنت أجلس على السفرة في شهر رمضان أنتظر الأذان وزوجتي تجهز الفطور… وقتها رفعت يدي أدعي لصديقي بأن يوفقه الله ويزوجه زوجة صالحة…

جاءت زوجتي ورفستني على الطاير…

قلت بسم الله مالك؟

أنا أدعي لصاحبي فلان….!!

قالت: داريه!!

وتعجبت قلت طيب ليش ضربتيني؟

قالت: أدْعُ له بكل شي إﻻ الزواج…!!

قلت: ليش؟

قالت: لأن الملائكة تقول ولك مثل ذلك وهذا وقت استجابة!

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