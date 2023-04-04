عاجل.. بشرى سارة من الزكاة والضريبة لمكلفيها وعملائها عبر هذه الخطوة

تواصل – واس:

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للهيئة تتولى تقديم الاستشارات في مجاليّ الزكاة والضريبة، والأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والخدمات اللوجستية.

وتضم اللجنة في عضويتها من الأعضاء غير المتفرغين من القطاع الخاص، وتستمر عضويتهم ثلاث سنوات، وهم: وسمو الأمير وليد بن ناصر، ومحمد بن عبدالله أبو نيان، وعبدالعزيز بن محمد العنيزان.

كما تضم المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس أحمد بن علي السبيعي، وفهد بن محمد الطعيمي، والمهندس حمد بن عبدلله البكر.

هدف اللجنة

وتهدف الهيئة من تأسيسها للجنة الاستشارية إلى تعزيز التواصل مع مكلفيها وعملائها بمختلف فئاتهم، وذلك من خلال التعرف على فرص التطوير والتحسين.

وتختص اللجنة بمناقشة الموضوعات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة باختصاصات الهيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا،وبحث كل ما من شأنه أن يُسهم في استدامة التحسين، واستشراف التوجهات المستقبلية في مجالات أعمال الهيئة، من خلال تبني أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال.

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