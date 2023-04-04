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بالصور.. جولات مكثفة على سيارات الأجرة بالحرم المكي لهذا السبب
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بالصور.. جولات مكثفة على سيارات الأجرة بالحرم المكي لهذا السبب

بالصور.. جولات مكثفة على سيارات الأجرة بالحرم المكي لهذا السبب

بالصور.. جولات مكثفة على سيارات الأجرة بالحرم المكي لهذا السبب
٠٦:٠٢:٠٩ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجرت الهيئة العامة للنقل جولات رقابية مكثفة على سيارات الأجرة في الحرم المكي وجميع الطرق المؤدية للمسجد الحرام.

وأوضحت أن الهدف هو التأكد من سلامة المركبات للمعتمرين والمصلين والتزامها بتطبيق الاشتراطات والأنظمة.

في وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للنقل، أن وثيقة النقل الإلكترونية هي متطلب أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.

الهيئة تناشد جميع الناقلين غير السعوديين

وعلى حسابها في “تويتر” ناشد الهيئة جميع الناقلين غير السعوديين الراغبين في الاستفادة من خدمة توثيق الحمولة، زيارة الموقع الالكتروني والاطلاع على كافة تفاصيل وثيقة نقل الإلكترونية ودليل المستخدم.

بدء تطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية

وكشفت الهيئة أن تطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة، يسري من تاريخ 1 أبريل2023 وذلك في إطار:

1 – تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات.

2 – دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة.

3 – الإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع.

4 – تطبيق للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة الهيئة العامة للنقل هيئة النقل

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