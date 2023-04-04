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وهذا فحواها.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
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وهذا فحواها.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات

وهذا فحواها.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات

وهذا فحواها.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
٠٥:٢٩:٥٤ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

فحوى الرسالة

 وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في الوقت نفسه، استقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم د البديوي اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، وبحث جميع الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الكلمات الدلالية:
أبو ظبي الإمارات الرياض العلاقات الثنائية خادم الحرمين رسالة خطية مجلس التعاون الخليجي محمد بن زايد

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