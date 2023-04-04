ماذا يحدث عندما يؤذن المغرب ولم تغرب الشمس؟.. “المسند” يوضح

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند أنه ربما يؤذن المغرب والشمس ما تزال لم تغرب.

اعتماد عامل الموقع الفلكي الإحداثيات الجغرافية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التطبيقات والتقاويم تعمد على حساب أوقات الصلاة، وشروق الشمس لمدينة أو محافظة ما باعتماد عامل الموقع الفلكي الإحداثيات الجغرافية.

عامل الارتفاع عن سطح البحر

وأضاف أن هذا الاعتماد لا إشكال فيه، ولكن الكثير منها لا يأخذ عامل الارتفاع عن سطح البحر للموقع المستهدف عاملاً مؤثراً في وقتي المغرب وشروق الشمس.

وبين أن هذا يجعل البرنامج يحسب وقتي الشروق والغروب “وقت المغرب” على اعتبار أن ارتفاع الموقع المستهدف صفر.

ولفت إلى أنه إذا كان ارتفاع المدينة المستهدفة عن سطح البحر خلاف ذلك فإن نتيجة التقويم ستُظهر وقت الشروق متأخرًا عن الواقع.

كما أن وقت الغروب يظهر مبكرًا، الأمر الذي سيجعل المؤذن يؤذن للمغرب قبل الوقت بدقائق يختلف طولها حسب ارتفاع المدينة عن سطح البحر

وأكد أنه بناءًا على ما سبق فإنه ينبغي لواضعي التقاويم أخذ عامل الارتفاع عن سطح البحر بالحسبان حتى تصبح النتائج مطابقة للواقع الجغرافي، وإبراءً للذمة وإكمالاً للمهمة.

طريقة تحديد وقت المغرب بشكل صحيح

ونبه إلى أنه حتى يطمئن الشخص أن وقت المغرب صحيح في موقعه، فعليه أن يقارن وقت غروب الشمس عنده في التطبيق أو التقويم مع نتائج برنامج مواقيت الصلاة الذي يعتمد في حسابه عامل الارتفاع عن سطح البحر.

وتابع: ” أتمنى من مبرمجي تطبيقات مواقيت الصلاة على الجوالات أخذ عامل الارتفاع عن سطح البحر بالحسبان، وأن يقرأ التطبيق الارتفاع آلياً عبر آلية “”GPS ومن ثم سيحسب وقتي الشروق والغروب بكل دقة”.

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