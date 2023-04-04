الإطاحة بـ4 مواطنين لقيامهم بهذا الأمر في محمية الملك سلمان الملكية

تواصل – فريق التحرير:

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك سلمان الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة إشعال النار

وأكد أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

في وقت سابق، أعلن القوات الخاصة للأمن البيئي، العثور على المواطن المفقود في محمية حرة الحرة بصحة جيدة.

العثور على مفقود حرة الحرة

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان عبر “تويتر”، إنه تم العثور على مواطن مفقود في محمية حرة الحرة بمحمية الملك سلمان الملكية، إثر بلاغ من مركز شرطة طريف.

نصيحة مهمة من الأمن البئي

في سياق متصل، أهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة وإجراءات السلامة.

ونصحت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع بعدم دخول المناطق المحظورة إلا بترخيص من الجهات المعنية.

طريقة طلب المساعدة

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بطلب المساعدة من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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