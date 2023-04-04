مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6.7 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 141.71 نقطة ليقفل عند مستوى 10948.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات: تهامة، والباحة، وأسواق المزرعة، وبترو رابغ، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: نادك، والعربية، ولازوردي، والإعادة السعودية، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.79%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وأمريكانا، وشمس، وبترو رابغ، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وزين السعودية، ولوبريف، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 7.86 نقاط ليقفل عند مستوى 20125.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم.

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