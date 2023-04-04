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تتيح بيانات الزلازل.. تفاصيل إطلاق أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية

تتيح بيانات الزلازل.. تفاصيل إطلاق أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية

تتيح بيانات الزلازل.. تفاصيل إطلاق أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية
٠٥:١٢:٤٩ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الاستاذ بندر بن إبراهيم الخريف “منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية”.

جاء ذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مغطر الشمراني وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن الهدف من إطلاق منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية هو إتاحة البيانات الزلزالية كصفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط في السعودية وما حولها.

إطلاق منصة

وأوضح أن هذه المنصة التي تم تدشينها اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة الـ 44 تُعجل في تفعيل الاتفاقيات والطلبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها كالدراسات الفنية وتقييم الخطورة الزلزالية في المواقع المختلفة.

وأشار “الخريف” إلى أن المنصة ستسهم في تقديم الحلول الفنية لدرء المخاطر المحتملة مستقبلاً وستدعم دراسات تحسين البنى التحتية، بالإضافة إلى انها ستضم الكثير من البيانات الزلزالية التي ستساعد في دعم الأبحاث ونشر ثقافة المخاطر الجيولوجية.

منصة علمية

وأضاف أنها أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر في المملكة حيث تمكن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالي في كل مكان وتتيح له أيضًا الاطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة.

وتابع أن المنصة تمكن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية العلمية.

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