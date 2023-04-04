احذر.. الإفراط في تناول الطعام علامة على مرض لاعلاج له

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الخرف الجبهي الصدغي هو أحد أنواع الخرف الأقل شيوعًا، وهو عبارة عن اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ بشكل أساسي.

وتتنوَّع المؤشرات والأعراض حسب الموضع المصاب في الدماغ.

وتطرأ على بعض المصابين بالخَرَف الجبهي الصدغي تغيُّرات جذرية في شخصياتهم، وتصبح تصرفاتهم غير ملائمة اجتماعيًّا أو اندفاعية أو تتسم باللامبالاة العاطفية.

في حين يفقد آخرون القدرة على استخدام اللغة بشكل صحيح.

وغالبًا ما يُشخَّص الخَرَف الجبهي الصدغي على أنه مرض نفسي أو إصابة بداء الزهايمر.

لكن الخَرَف الجبهي الصدغي عادةً ما يحدث في سن أصغر من داء الزهايمر.

غالبًا ما تبدأ أعراض الخَرَف الجبهي الصدغي في سن تتراوح بين 40 و65 عامًا، وقد تحدث في مرحلة عمرية متأخرة عن ذلك أيضًا.

الخَرَف الجبهي الصدغي

ويعد الخَرَف الجبهي الصدغي سببًا لنحو 10 في المائة إلى 20 في المائة من حالات الخرَف، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

ووفقًا لجمعية الزهايمر ببريطانيا: “تنخفض أيضًا مستويات الرسل الكيميائي في الدماغ بمرور الوقت. مما يسمح الرسل للخلايا العصبية بإرسال إشارات لبعضها البعض وبقية الجسم”.

وتابع: “مع تلف المزيد والمزيد من الخلايا العصبية وموتها، تبدأ أنسجة المخ في الفصوص الأمامية والصدغية في التقلص”.

لذلك، غالبًا ما تكون العلامات الأولى للخرف الجبهي الصدغي هي التغيرات السلوكية والشخصية وكذلك صعوبة اللغة. ومع ذلك، يمكن أن يغير أيضًا طريقة تناول الطعام.

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الإفراط في تناول الطعام

وفقًا لجمعية الزهايمر، يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بالخرف الجبهي الصدغي عرضة للإفراط في تناول الطعام أو الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

وتقول: “قد يشتهي الشخص المصاب بالخرف الجبهي الصدغي المتغير السلوكي (النوع الأكثر شيوعًا من الخرف الجبهي الصدغي) الأطعمة الحلوة والدهنية أو الكربوهيدرات وينسى آداب المائدة”.

وأضافت: “قد لا يعرفون أيضًا متى يتوقفون عن الأكل أو التدخين”، متابعة: “قد ينسى بعض المصابين بالخرف أنهم تناولوا الطعام مؤخرًا أو يقلقون بشأن موعد الوجبة التالية”.

و”إذا كان الشخص يفرط في تناول الطعام، فقد يأكل أيضًا أطعمة غير مناسبة. قد يسأل أو يبحث عن الطعام بشكل متكرر. يمكن أن يكون هذا موقفًا مرهقًا لهم وللأشخاص من حولهم”.

و”قد يكون الأشخاص المصابون بأنواع معينة من الخَرَف – مثل الخَرَف الجبهي الصدغي – أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام وتغيرات أخرى في سلوك الأكل، قد تشمل هذه التغييرات في تفضيلات النظام الغذائي والهوس بأطعمة معينة”، بحسب ما أوضحت الجمعية.

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التحكم في الإفراط في تناول الطعام

وهناك طرق للتحكم في الإفراط في تناول الطعام لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

توصي جمعية الزهايمر بأن:

-تتأكد من أن الشخص لديه ما يفعله، حتى لا يشعر بالملل أو بالوحدة

املأ معظم الطبق بالسلطة أو الخضار

-تأكد من أن الشخص رطب جيدًا لأنه قد يخطئ في الاعتقاد بأن العطش هو الجوع

-اترك فاكهة صغيرة الحجم أو وجبات خفيفة صحية للشخص لتناولها عندما يريد ذلك

-قدم له مشروبًا منخفض السعرات الحرارية بدلاً من المزيد من الطعام

-ضع في اعتبارك عدم تناول أطعمة معينة في المنزل، أو استبدالها بأطعمة قليلة الدسم أو منخفضة السعرات الحرارية.

تشمل العلامات الشائعة الأخرى للخرف الجبهي الصدغي ما يلي:

-فقدان الدافع لفعل الأشياء التي كان يستمتع بها

-الكفاح للتركيز على المهام وتشتيت الانتباه بسهولة

-صعوبة في التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات

-فقدان القدرة على فهم ما قد يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به

-إظهار السلوكيات المتكررة أو الوسواسية.