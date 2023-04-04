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عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الشفا في الطائف
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عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الشفا في الطائف

عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الشفا في الطائف

عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الشفا في الطائف
٠٤:٣٧:٢٥ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت عصر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء باردة وطقس متقلب على الشفا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الشف والطائف لأمطار غزيرة وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح سطحية المثيرة للأتربة

 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل وتبوك  والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومخرات السيول والسدود.

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أمطار الطائف الأمطار الدفاع المدني السيول الشفا الطقس مركز الأرصاد

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