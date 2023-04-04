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للطلاب.. بدء التسجيل في برنامج “موهبة الإثرائي العالمي”
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للطلاب.. بدء التسجيل في برنامج “موهبة الإثرائي العالمي”

للطلاب.. بدء التسجيل في برنامج “موهبة الإثرائي العالمي”

للطلاب.. بدء التسجيل في برنامج “موهبة الإثرائي العالمي”
٠٤:٣٢:٠٣ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “موهبة” عن فتح التسجيل في برنامج موهبة الإثرائي العالمي.

ودعا البرنامج لسرعة التسجيل والاستفادة من الدورات التي يقدمها عدد كبير من الخبراء الدوليين الرائدين.

اختتام برنامج موهبة

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أعلنت اختتام برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م، بمقر المتوسطة 51 ببريدة، والذي تُقدّمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتكامل مع ‫وزارة التعليم.

وأوضحت أن البرنامج يستفيد منه أكثر من 80 طالبة موهوبة من جميع المراحل الدراسية على مدى ثلاثة أسابيع.

وتضمّنت مسارات علمية ومهارية متخصصة، وممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة، وتطبيق عملي لكل مسار من المسارات، وورش عمل، ما أثمر عن تصاميم ومشاريع علمية متميزة للطالبات.

وأضافت أنه تم صقل وتنمية مهارات الطالبات بحزمة من الحقائب المهارية والتي تمثلت في:

1 – الأمن الرقمي.

2 – المرونة.

3 – القيم الإيجابية.

4 –  الرؤية المستقبلية.

5 – السمات الشخصية.

6 – الزيارات العلمية التثقيفية.

7 – الأنشطة الترفيهية والاجتماعية.

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