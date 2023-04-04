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مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه ونصف طن لحوم ومجمدات فاسدة بجدة
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مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه ونصف طن لحوم ومجمدات فاسدة بجدة

مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه ونصف طن لحوم ومجمدات فاسدة بجدة

مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه ونصف طن لحوم ومجمدات فاسدة بجدة
٠٤:١٥:٤٢ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت أمانة محافظة جدة، حملة مشتركة خلال اليومين الماضيين على الباعة المخالفين للبسطات الرمضانية بنطاق بلدية أم السلم.

وأسفر ذلك عن إزالة 51 بسطة عشوائية تعرض مواد غذائية متنوعة بصورة فوضوية وعشوائية، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

حي “المنارات”

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم محمد الفقيه، أنّ فرق الرقابة الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة نفذت حملة موسعة بحي “المنارات” لرصد المخالفات البلدية والبيع الجائل “البسطات الرمضانية”.

وجرى رصد عمالة مخالفة تمارس “البيع العشوائي” وتعرض الأسماك والدواجن والخضروات المخالفة للاشتراطات الصحية.

مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه

وأوضح أن الحملة أسفر عنها مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه وتم تسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها، بالإضافة إلى أتلاف 500 كيلو من الأسماك ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال العمالة التي تُمارس المخالفات في الموقع بصورة متكررة.

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