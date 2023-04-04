الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
3 أسباب و6 طرق للعلاج.. نصائح “الصحة” لمرضى الربو خلال العمرة
“التعاون الإسلامي” تدين العنف ضد المسلمين بولايات هندية وتدعو لموقف حازم
مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه ونصف طن لحوم ومجمدات فاسدة بجدة
أعلاها الإيطالي.. تعرف على أحدث ترتيب لفروع المطابخ العالمية في المملكة
عاجل.. توضيح مهم حول إمكانية حجز هيئة الزكاة على دعم “حساب المواطن” أو الخصم منه
مساجد حائل في رمضان.. معالم تاريخية وتراثية ونسيج معماري فريد

الرئيسية

 /

صحة

 /

3 أسباب و6 طرق للعلاج.. نصائح “الصحة” لمرضى الربو خلال العمرة

3 أسباب و6 طرق للعلاج.. نصائح “الصحة” لمرضى الربو خلال العمرة

3 أسباب و6 طرق للعلاج.. نصائح “الصحة” لمرضى الربو خلال العمرة
٠٤:٢٠:٠٤ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة، نصائح لمرضى الربو، بهدف تقليل احتمالية حدوث ضيق التنفس أثناء أداء العمرة.

وحددت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر” أسباب ضيق التنفس أثناء أداء العمرة إلى الآتي:

-الزحام

-الغبار

-عوادم السيارات.

اقرأ أيضًا:

هل استخدام الكورتيزون في حالات الربو آمن على الصحة؟ استشاري يجيب

6 طرق للعلاج 

ونصحت الوازارة بـ:

-أخذ موسع للشعب الهوائية قبل المجهود البدني

-حمل سوار معصم يوضح بيانات المريض

-أخذ بخاخات الربو

-التوجه لأقرب خدمة طبية عندما لا تتحسن النوبة مع البخاخ الإسعافي

-مراجعة الطبيب قبل العمرة

-الراحة وتجنب الزحام.

اقرأ أيضًا:

بشرى لمرضى الربو .. دواء جديد للنوبات الحادة

الإرشادات الصحية لمرضى الربو

​-على مريض الربو زيارة طبيبه؛ لمتابعة حالته الصحية، ومراجعة خطته العلاجية قبل الذهاب للعمرة.

-ينصح المريض بحمل سوار حول المعصم يوضح اسمه، وعمره، وتشخيص المرض، ونوعية العلاج.

-شدة الزحام قد تسبب نوبة ربو حادة؛ لذا يفضل تأدية المناسك في الأوقات الأقل ازدحامًا تفاديًّا لحدوث نوبات.

-على مريض الربو حمل البخاخ الاسعافي معه دائماً أثناء تأدية المناسك؛ لاستخدامه عند الحاجة.

-قبل القيام بأي مجهود بدني، يفضل استعمال موسع للشعب الهوائية بعد استشارة الطبيب، لاسيما خلال الطواف، والسعي.

-عند شعور المريض بأي أعراض لأزمة ربو مثل: الكحة، أو السعال المتكرر، أو الصفير (الأزيز) أثناء التنفس، أو الصعوبة أو الضيق في التنفس، أو الضيق أو الألم في الصدر، أو اضطراب النوم بسبب ضيق التنفس عليه التوجه لأقرب نقطة رعاية صحية.​

الصورة

الكلمات الدلالية:
الإرشادات الصحية لمرضى الربو ضيق التنفس أثناء أداء العمرة مرضى الربو وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
“لاصق الجروح المستقبلي”.. هُلام يوقف نزيف الدم في 20 ثانية

“لاصق الجروح المستقبلي”.. هُلام يوقف نزيف الدم في 20 ثانية

١١:٠٩ ص، الخميس، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤
هل يؤثر «الاكتئاب» على الصحة العامة؟

هل يؤثر «الاكتئاب» على الصحة العامة؟

٠٩:٠١ م، الأحد، ١٨ مارس ٢٠١٨
الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالات أوميكرون ستكون أخطر

الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالات أوميكرون ستكون أخطر

٠٢:٤٩ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
تعرّف على أفضل مشروب للتخلص من شحوم البطن

تعرّف على أفضل مشروب للتخلص من شحوم البطن

٠٧:٤٣ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *