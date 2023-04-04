3 أسباب و6 طرق للعلاج.. نصائح “الصحة” لمرضى الربو خلال العمرة

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قدمت وزارة الصحة، نصائح لمرضى الربو، بهدف تقليل احتمالية حدوث ضيق التنفس أثناء أداء العمرة.

وحددت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر” أسباب ضيق التنفس أثناء أداء العمرة إلى الآتي:

-الزحام

-الغبار

-عوادم السيارات.

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ونصحت الوازارة بـ:

-أخذ موسع للشعب الهوائية قبل المجهود البدني

-حمل سوار معصم يوضح بيانات المريض

-أخذ بخاخات الربو

-التوجه لأقرب خدمة طبية عندما لا تتحسن النوبة مع البخاخ الإسعافي

-مراجعة الطبيب قبل العمرة

-الراحة وتجنب الزحام.

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الإرشادات الصحية لمرضى الربو

​-على مريض الربو زيارة طبيبه؛ لمتابعة حالته الصحية، ومراجعة خطته العلاجية قبل الذهاب للعمرة.

-ينصح المريض بحمل سوار حول المعصم يوضح اسمه، وعمره، وتشخيص المرض، ونوعية العلاج.

-شدة الزحام قد تسبب نوبة ربو حادة؛ لذا يفضل تأدية المناسك في الأوقات الأقل ازدحامًا تفاديًّا لحدوث نوبات.

-على مريض الربو حمل البخاخ الاسعافي معه دائماً أثناء تأدية المناسك؛ لاستخدامه عند الحاجة.

-قبل القيام بأي مجهود بدني، يفضل استعمال موسع للشعب الهوائية بعد استشارة الطبيب، لاسيما خلال الطواف، والسعي.

-عند شعور المريض بأي أعراض لأزمة ربو مثل: الكحة، أو السعال المتكرر، أو الصفير (الأزيز) أثناء التنفس، أو الصعوبة أو الضيق في التنفس، أو الضيق أو الألم في الصدر، أو اضطراب النوم بسبب ضيق التنفس عليه التوجه لأقرب نقطة رعاية صحية.​