أعلاها الإيطالي.. تعرف على أحدث ترتيب لفروع المطابخ العالمية في المملكة

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كشف تقرير حديث متخصص في التحليل الاستثماري للأسواق عن سيطرة المطابخ الإيطالية والمصرية واللبنانية والهندية والتركية والسعودية واليابانية والصينية على السوق السعودية.

وأشار إلى وجود ضئيل للمطابخ الأوروبية والتونسية والجزائرية والأفريقية وحضور متوسط للمطابخ اللاتينية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد العلامات التجارية للمطابخ العالمية بالمملكة 487 علامة تجارية لأكثر من 23 مطبخا عالميا عربيا، وأوروبيا، وآسيويا كان أبرزها وأعلاها العلامات التجارية للمطابخ الإيطالية التي بلغ عددها 49 علامة تجارية بعدد فروع وصلت إلى 681 فرعا بنسبة 32% من المطاعم العالمية.

مجموع فروع العلامات التجارية

في حين بلغ مجموع فروع العلامات التجارية للمطاعم 2132 مطعما موزعة بفروع بمختلف مناطق المملكة، وفقا لـ “الوطن”.

وأشار التقرير إلى تربع المطبخ الإيطالي بعدد العلامات التجارية حيث وصل إلى 49 علامة تجارية بعدد فروع وصلت إلى 681 فرعا، يليه المطبخ المصري بـ47 علامة تجارية بعدد فروع وصلت إلى 107 أفرع.

ويأتي بعده المطبخ اللبناني بـ45 علامة بعدد فروع وصل إلى 190 فرعا، ويليه الهندي بـ44 علامة بعدد فروع وصل إلى 95 فرعا، ثم التركي 42 علامة بعدد فروع وصل إلى 72 فرعا، ثم السعودي بعدد 40 علامة تجارية وعدد فروع وصل إلى 311 فرعا.

المطبخ الياباني

وبعد ذلك المطبخ الياباني بـ40 علامة وعدد فروع وصل إلى 93 فرعا، ثم الصيني بـ30 علامة وعدد 132 فرعا، ثم اللاتيني بـ27 علامة وعد فروع وصل إلى 121 فرعا.

ثم يأتي الفرنسي بـ26 علامة وبعدد فروع وصل إلى 54 فرعا، ويليه السوري بـ25 علامة وعدد فروع وصل إلى 78 فرعا، ثم الكويتي بـ20 علامة وعدد فروع وصل إلى 31 فرعا، فالعراقي بـ19 علامة وعدد فروع وصل إلى 32 فرعا.

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