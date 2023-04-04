الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير عاجل وإجراءت فورية من الإمارات بخصوص فيروس “ماربورج”
رفع جلسة “الأمة” الكويتي لعدم تشكيل الحكومة
شركة الكهرباء تنتهي من طرح صكوك “خضراء واعتيادية”.. وتكشف عن قيمتها
عاجل.. سجل بياناتك الآن واحصل على راتب 9 آلاف ريال.. وظائف بـ”نيوم” لحملة الثانوية
احذر “التسمم المائي”.. أفضل النصائح لصيام صحي في رمضان
شاهد أول صور دقيقة لأعمق سمكة تم اصطيادها على الإطلاق

الرئيسية

 /

صحة

 /

تحذير عاجل وإجراءت فورية من الإمارات بخصوص فيروس “ماربورج”

تحذير عاجل وإجراءت فورية من الإمارات بخصوص فيروس “ماربورج”

تحذير عاجل وإجراءت فورية من الإمارات بخصوص فيروس “ماربورج”
٠٣:٠٩:٠٥ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، المواطنين الإماراتيين بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس “ماربورج”.

وتضمنت التوصية تأجيل السفر إلى هذين البلدين إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت الوزارة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس في نطاقه الجغرافي.

واصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية تحذيرًا مماثلاً عبر حسابها الرسمى على “تويتر”.

وجاء في التنويه: “نظرًا لإعلان السلطات الصحية فى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس “ماربورج”. وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مواطنى الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر فى الوقت الحالى إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية”.

وأهابت بـ” مواطنى الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة.

وخصصت الوزارة رقمًا للتواصل مع الوزارة فى الحالات الطارئة.

اقرأ أيضًا:

خلال 24ساعة.. مرض “غامض” يقتل 3 في بلد إفريقي

المملكة

ونصحت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، مواطنى المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورج فيهما.

وقال مصدر مسؤول فى الهيئة: “إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية فى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن (وقاية) توصى بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة”.

اقرأ أيضًا:

توضيح عاجل من “وقاية” بخصوص طريقة انتقال فيروس “ماربورغ” إلى البشر

الكويت

وأوصت وزارة الصحة الكويتية، السبت، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، فى الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.

ودعت رعايا دولة الكويت المتواجدين فى الدولتين والدول المجارة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائينة الصادرة عن السلطات الصحية المحلية، واتخذا التدابير اللازمة والتى تعلنها السلطات هناك للحد من مخاطر انتقال العدوى، وفق وكالة أنبا ءالكويت (كون).

عمان

وأصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانًا الخميس، دعت فيه مواطنى سلطنة عمان إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وأوضح البيان أن الوزارة تراقب عن كثب المرض فى هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 فى المائة.

الكلمات الدلالية:
تنزانيا وغينيا الاستوائية دولة الإمارات فيروس ماربورج وزارة الصحة ووقاية المجتمع

مواد ذات صلة

المزيد
10 أطعمة ومشروبات تسبب التهاب المفاصل.. تعرَّف عليها

10 أطعمة ومشروبات تسبب التهاب المفاصل.. تعرَّف عليها

٠٢:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٣ فبراير ٢٠١٨
منظمة الصحة توجه نصائح مهمة للصائمين .. ماذا عن وجبة السحور؟

منظمة الصحة توجه نصائح مهمة للصائمين .. ماذا عن وجبة السحور؟

٠٩:٤٦ م، الأثنين، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
متى تكون بقع الأسنان مقلقة؟

متى تكون بقع الأسنان مقلقة؟

٠٤:١٠ م، الجمعة، ٠١ فبراير ٢٠١٩
«النمر» محذراً الموظفين: هذا الأمر يزيد نسبة حدوث الجلطات القلبية

«النمر» محذراً الموظفين: هذا الأمر يزيد نسبة حدوث الجلطات القلبية

٠٢:٣٢ ص، الثلاثاء، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *