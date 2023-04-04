تحذير عاجل وإجراءت فورية من الإمارات بخصوص فيروس “ماربورج”

تواصل – فريق التحرير:

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، المواطنين الإماراتيين بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس “ماربورج”.

وتضمنت التوصية تأجيل السفر إلى هذين البلدين إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت الوزارة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس في نطاقه الجغرافي.

واصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية تحذيرًا مماثلاً عبر حسابها الرسمى على “تويتر”.

وجاء في التنويه: “نظرًا لإعلان السلطات الصحية فى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس “ماربورج”. وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مواطنى الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر فى الوقت الحالى إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية”.

وأهابت بـ” مواطنى الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة.

وخصصت الوزارة رقمًا للتواصل مع الوزارة فى الحالات الطارئة.

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المملكة

ونصحت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، مواطنى المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورج فيهما.

وقال مصدر مسؤول فى الهيئة: “إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية فى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن (وقاية) توصى بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة”.

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الكويت

وأوصت وزارة الصحة الكويتية، السبت، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، فى الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.

ودعت رعايا دولة الكويت المتواجدين فى الدولتين والدول المجارة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائينة الصادرة عن السلطات الصحية المحلية، واتخذا التدابير اللازمة والتى تعلنها السلطات هناك للحد من مخاطر انتقال العدوى، وفق وكالة أنبا ءالكويت (كون).

عمان

وأصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانًا الخميس، دعت فيه مواطنى سلطنة عمان إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وأوضح البيان أن الوزارة تراقب عن كثب المرض فى هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 فى المائة.