رفع جلسة “الأمة” الكويتي لعدم تشكيل الحكومة

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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، رفع جلسة المجلس العادية المقررة، اليوم الثلاثاء؛ لعدم صدور المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم اكتمال النصاب.

الغانم ترفع الجلسة لما بعد العيد

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، أوضح الغانم أنه عملا بالمادة “116” من الدستور الكويتي ترفع الجلسة لما بعد العيد، وذلك نظرا لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر لرمضان وعطلة عيد الفطر.

كما أنه يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

وكان صدر في الخامس من الشهر الماضي أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي 19 مارس الماضي قضت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة الكويتي “2022”؛ لبطلان مرسوم حل المجلس، وبإعادة مجلس 2020 برئاسة الغانم.

ومجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب.