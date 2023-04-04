عاجل.. سجل بياناتك الآن واحصل على راتب 9 آلاف ريال.. وظائف بـ”نيوم” لحملة الثانوية
تواصل – فريق التحرير:
تعلن نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
-حارس أمن.
-مشرف أمن.
-مندوب علاقات حكومية.
-مراقب سلامة مهنية.
-مهندس مدني (راتب يصل 9,250 ريال).
-إداري مشروع.
-أخصائي موارد بشرية.
-مدير لوجستي.
-مدير الموارد البشرية.
-ممرض.
-محامي.
-مدير الواجهة.
-منسق خدمة دعم الموقع (راتب يصل 8,000 ريال).
-ميكانيكي محركات.
-مساح الكميات
-مهندس سلامة.
-مهندس أمن الأنظمة
-مسؤول سلامة.
-موظف إداري.
-والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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