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عاجل.. سجل بياناتك الآن واحصل على راتب 9 آلاف ريال.. وظائف بـ”نيوم” لحملة الثانوية
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عاجل.. سجل بياناتك الآن واحصل على راتب 9 آلاف ريال.. وظائف بـ”نيوم” لحملة الثانوية

عاجل.. سجل بياناتك الآن واحصل على راتب 9 آلاف ريال.. وظائف بـ”نيوم” لحملة الثانوية

عاجل.. سجل بياناتك الآن واحصل على راتب 9 آلاف ريال.. وظائف بـ”نيوم” لحملة الثانوية
٠٣:٠٢:١١ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

-حارس أمن.

-مشرف أمن.

-مندوب علاقات حكومية.

-مراقب سلامة مهنية.

-مهندس مدني (راتب يصل 9,250 ريال).

-إداري مشروع.

-أخصائي موارد بشرية.

-مدير لوجستي.

-مدير الموارد البشرية.

-ممرض.

-محامي.

-مدير الواجهة.

-منسق خدمة دعم الموقع (راتب يصل 8,000 ريال).

-ميكانيكي محركات.

-مساح الكميات

-مهندس سلامة.

-مهندس أمن الأنظمة

-مسؤول سلامة.

-موظف إداري.

-والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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