شركة الكهرباء تنتهي من طرح صكوك “خضراء واعتيادية”.. وتكشف عن قيمتها

تواصل – واس:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين “خضراء واعتيادية” بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي “حوالي 7.5 مليارات ريال سعودي.

الصكوك الخضراء

وأوضحت الشركة أنه تم إصدار ما يلي:

1- شريحة الصكوك الخضراء بقيمة 1.2 مليار دولار “حوالي 4.5 مليارات ريال سعودي” بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد ثابت يبلغ 4.6% سنويا.

وتم تسعيرها بفارق 120 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة.

2- الصكوك الاعتيادية بلغت 800 مليون دولار أمريكي “حوالي 3 مليارات ريال سعودي” بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد ثابت يبلغ 5.6% سنوياً.

وتم تسعيرها بـفارق 205 نقاط أساس عن عائد أذون الخزانة.

عائد ثابت

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس 30 مارس 2023م عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتملة.

ونظمت لهذه الغاية حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور واسع من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

كما تم تنظيم مؤتمر هاتفي عالمي شارك فيه عدد كبير من مستثمري العائد الثابت.

وتم خلاله استعراض القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحات إستراتيجية الاستدامة الخاصة بها ومواصفات الصكوك الخضراء المتوقع طرحها.

وبادرت الشركة عقب ذلك إلى فتح سجل الطلبات للإصدار يوم الاثنين 3 أبريل 2023م.

وتم الإغلاق في اليوم نفسه بإجمالي طلبات لكلتا الشريحتين بلغت قيمتها حوالي 15.4 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تغطية حوالي 7.7 مرة.

دفتر طلبات

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون: “نحن سعداء جداً بحجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين وثقتهم في القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وجدارتها الائتمانية”.

وأضاف: “كما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين المتنامية في الشركات السعودية وقوة الاقتصاد الوطني للمملكة وأفق ازدهاره وتطوره في ظل رؤية المملكة 2030”.

الأسواق الدولية

وأضاف القنون “ينسجم هذا الطرح من الصكوك مع إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية.

كما يدعم تطلعات الشركة لتمويل مشاريعها عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة”.

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