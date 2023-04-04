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شاهد أول صور دقيقة لأعمق سمكة تم اصطيادها على الإطلاق
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شاهد أول صور دقيقة لأعمق سمكة تم اصطيادها على الإطلاق

شاهد أول صور دقيقة لأعمق سمكة تم اصطيادها على الإطلاق

شاهد أول صور دقيقة لأعمق سمكة تم اصطيادها على الإطلاق
٠٢:٣٢:٣٧ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

التقط العلماء صورًا مذهلة لسمكة تواجدت في أعماق سحيقة من المياه،  وتعد أعمق سمكة تمّ اصطيادها على الإطلاق.

تمّ التقاط سمكة “الحلزون الصّغيرة”، وهي نوع يعرف باسم pseudoliparis belyaevi، بالكاميرا على عمق 8336 مترًا في خندق Izu-Ogasawara الواقع قبالة السّاحل الجنوبي لليابان.

سمكة الحلزون

تجاوز هذا العمق الرّقم القياسي السّابق البالغ 8178 متراً المسجّل في خندق ماريانا في عام 2017، والذي تضمّن أيضاً مراقبة سمكة الحلزون.

وتعتبر هذه السمكة هي أوّل سمكة يتمّ جمعها من أعماق تزيد عن 8000 متر.

أعمق نقطة في البحار

ويعدّ خندق ماريانا موطناً لأعمق نقطة في أيّ بحر على وجه الأرض، ويبلغ أقصى عمق لها حوالي 10935 متراً.

من جهته، قال البروفيسور آلان جاميسون، الباحث في جامعة أستراليا الغربية في بيرث، قد يكون خندق إيزو -أوغاساوارا هو أقصى عمق يمكن لأيّ سمكة أن تعيش فيه، حيث إنّ المياه الأكثر دفئاً قد تمكّن سمكة الحلزون من النمو.

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