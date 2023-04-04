“هيئة النقل” تنشر تفاصيل وثيقة نقل الإلكترونية ودليل المستخدم.. وتناشد هؤلاء

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن وثيقة النقل الإلكترونية هي متطلب أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.

الهيئة تناشد جميع الناقلين غير السعوديين

وعلى حسابها في “تويتر” ناشد الهيئة جميع الناقلين غير السعوديين الراغبين في الاستفادة من خدمة توثيق الحمولة، زيارة الموقع الالكتروني والاطلاع على كافة تفاصيل وثيقة نقل الإلكترونية ودليل المستخدم.

بدء تطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية

وكشفت الهيئة أن تطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة، يسري من تاريخ 1 أبريل2023 وذلك في إطار:

1 – تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات.

2 – دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة.

3 – الإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع.

4 – تطبيق للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

وبيّنت أن وثيقة نقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة “توثيق الحمولة”، تشتمل على:

1 – بيانات المرسل.

2 – بيانات المُرسل إليه.

3 – معلومات الشحنة.

4 – جدول المنقولات.

5 – تفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل.

وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.

يأتي ذلك لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح نموذجًا رائدًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومركزًا لوجستيًا عالميًا، يربط قارات العالم الثلاث.

اقرأ أيضًا:

بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية على الشاحنات الأجنبية.. هذه مزاياها

اليوم.. إلزام كافة الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بإصدار وثيقة نقل إلكترونية