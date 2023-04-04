عاجل.. تعرف على كواليس وأسرار محاكمة ترامب اليوم

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، اليوم الثلاثاء، ليصبح أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامًا جنائيًا.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام ضد ترامب يوم الجمعة. وينتظر أن يواجه لدى مثوله أمام المحكمة حوالي 30 تهمة، لا تزال مجهولة.

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أهم الإجراءات المرافقة لمحكمة ترامب

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن أهم الإجراءات المرافقة لمحكمة ترامب:

-من المقرر أن ترافق “الخدمة السرية” ترامب إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في مبنى المحكمة نفسه.

-سيتم احتجاز ترامب من قبل المحققين، حيث من المقرر أخذ بصمات أصابعه.

-عادة، بعد القبض على المتهمين، يتم حجزهم واحتجازهم في زنازين بالقرب من قاعة المحكمة قبل تقديمهم للمحاكمة.

لكن هذا لن يحدث مع ترامب. إذ من المقرر أن يتم نقله عبر مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى الطابق الذي توجد به قاعة المحكمة. سيخرج بعد ذلك إلى الرواق العام للدخول إلى قاعة المحكمة.

-من غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب، حيث سيكون محاطًا بعملاء فيدراليين مسلحين لحمايته.

-من المتوقع إحضار ترامب إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم فتح لائحة الاتهام وسيواجه التهم رسميًا.

-بعد تقديمه للمحاكمة، من شبه المؤكد أن يتم الإفراج عن ترامب بناءً على تعهد خاص منه. ومن الممكن، وإن كان من غير المحتمل، أن يتم وضع قيود على سفره.

-عادةً ما يخرج المدعى عليه الذي يُفرج عنه من الأبواب الأمامية، لكن جهاز الخدمة السرية سيرغب في الحد من الزمان والمكان اللذين يتواجد فيهما ترامب في الأماكن العامة.

لذا بمجرد انتهاء جلسة المحكمة، من المتوقع أن يسير ترامب مرة أخرى عبر الردهة العامة وإلى الممرات الخلفية إلى مكتب المدعي العام، ويعود إلى حيث سينتظر موكبه.

-عقب ذلك سيتوجه إلى المطار للعودة إلى مقر إقامته في “مار إيه لاجو” بولاية فلوريدا، حيث من المقرر أن يتحدث علانية مساء اليوم.

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منع وسائل الإعلام من بث الجلسة

ولن يُسمح لوسائل الإعلام ببث جلسة توجيه الاتهامات لترامب، حسبما قال قاض ليلة الاثنين.

لكن سيسمح لبعض المصورين بالتقاط صور في قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات رسميًا.

ورفض القائم بأعمال قاضي المحكمة العليا بنيويورك، خوان ميرشان، طلب العديد من المؤسسات الإعلامية، في الحصول على إذن لبث وقائع الجلسة التاريخية.

وتعتبر جلسة توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي السابق، مثل معظم جلسات التقاضي في محكمة مانهاتن، أي أنها إجراء عام، لكن لا يُسمح عادةً لكاميرات وسائل الإعلام بالبث من داخل قاعة المحكمة.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي محاكمة ترامب إلى كشف التهم الجنائية ضده، والتي لم يطلع عليها حتى الآن محاموه أو العامة.