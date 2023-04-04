الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير عاجل وإجراءت فورية من الإمارات بخصوص فيروس “ماربورج”
رفع جلسة “الأمة” الكويتي لعدم تشكيل الحكومة
شركة الكهرباء تنتهي من طرح صكوك “خضراء واعتيادية”.. وتكشف عن قيمتها
عاجل.. سجل بياناتك الآن واحصل على راتب 9 آلاف ريال.. وظائف بـ”نيوم” لحملة الثانوية
احذر “التسمم المائي”.. أفضل النصائح لصيام صحي في رمضان
شاهد أول صور دقيقة لأعمق سمكة تم اصطيادها على الإطلاق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٢:١٠:٥٧ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، 4 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.69

فرنك سويسري 4.11

اقرأ أيضًا:

انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.64

فرنك سويسري 4.09

الكلمات الدلالية:
الدولار الدينار البحريني الدينار الكويتي العملات المملكة اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
متحور «يوم القيامة» يثير الفزع في دولة عربية

متحور «يوم القيامة» يثير الفزع في دولة عربية

٠١:٥٩ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
تحطم طائرة مقاتلة فرنسية ونجاة قائدها

تحطم طائرة مقاتلة فرنسية ونجاة قائدها

١١:٥٢ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
«واشنطن بوست»: مئات الآلاف من الأمريكيين لم يُصوّتوا لـ«ترامب» أو «كلينتون»

«واشنطن بوست»: مئات الآلاف من الأمريكيين لم يُصوّتوا لـ«ترامب» أو «كلينتون»

٠٩:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
بالتفاصيل والصور.. تعرَّف على سيارة نيسان ماكسيما 2016 الجديدة

بالتفاصيل والصور.. تعرَّف على سيارة نيسان ماكسيما 2016 الجديدة

٠٧:٣١ م، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *