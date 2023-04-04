إصابات واعتقالات.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

جدد عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي تواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحاته.

136 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

واقتحم 136 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية.

فيما فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين، مشددة من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى المسجد، واحتجزتها عند الأبواب.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

إصابة ثلاثة فلسطينيين في مخيم الدهيشة

فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم بالرصاص الحي، أثناء عدوان قوات الاحتلال على مخيم الدهيشة في بيت لحم، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، وفق ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 13 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، من بينهم سيدة فلسطينية من مخيم الدهيشة، وذلك وفق ما أفادت به مؤسسات الأسرى.

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