“تكنولوجيا جدة”: توظيف 120 باحثًا دوليًا في مخرجات التنمية المستدامة

تواصل – واس:

تنهض جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة “UBT” من خلال فريق بحثي يضم 120 باحثًا دوليًا متعاونًا ونشطًا.

دعم مخرجات التنمية المستدامة بـ 18 مركزًا بحثيًا

وأوضحت أن ذلك يتم بدعم مخرجات التنمية المستدامة من خلال 18 مركزًا بحثيًا ممن تتناول أبحاثهم التطبيقية القضايا التي لها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية، بـ:

1 – التركيز على خدمة المجتمع.

2 – الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة في المملكة.

وأكد أنها رسالة الجامعة البحثية تسير وفق رؤية المملكة “2030”؛ حيث تخدم الأنشطة البحثية أعضاء هيئة التدريس والطلاب شركاء الصناعة وتطوير المناهج والتخصصات المتعددة للجامعة.

وأضافت الجامعة أنها تجري أبحاثها بالتعاون مع أكاديميين ذائعي الصيت عالميًا وينشرون في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى.

وذلك لترسخ مكانتها بصفتها جامعة تعليمية وبحثية، وتعزيز البحث التطبيقي والابتكار العلمي.

وبينت أن ذلك من خلال العمل في بيئة تعليمية إبداعية، وتطوير المعرفة بنشاط من خلال البحث الجديد وفق رؤية الجامعة.

وأكدت الجامعة أنها تسعى للحصول على فرص تمويلية خارجية لمزيد من الدعم لأبحاثها؛ من خلال مركز تكنو فالي والدراسات والاستشارات.

وأشارت إلى أنها أنفقت عشرات الملايين لتجهيز استوديوهات أبحاث التكنولوجيا الخاصة بها، وقاعات الندوات.

وقاعات المؤتمرات في مبنى الكورنيش المستقبلي المشيد حديثًا بأحدث التقنيات لدعم التدريس وتعزيز البحث العلمي.

ويقوم باحثو جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة “UBT”؛ في مختلف مراكز الأبحاث بإجراء البحوث بنشاط بالتعاون مع العديد من الباحثين المشهورين دوليًا.

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