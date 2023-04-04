تحذير طبي: الفواكه والخضراوات في غير موسمها أضرارها أكثر من نفعها

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في هذا الزمن أصبحت الخضراوات والفواكه متوافرة طوال الوقت من العام، لكن خبيرة تغذية حذرت من مخاطر تناولها في غير موسمها.

وعزت الدكتورة إيرينا نيكولينا خبيرة التغذية الروسية، ذلك لاحتوائها على مواد تستخدم لإطالة مدة تخزينها.

وقالت إن هذه المواد تسبب الحساسية ومشكلات في الجهازين التنفسي والعصبي.

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أضرار الخضار والفواكه غير الموسمية

وقالت نيكولينا إن أضرار الخضار والفواكه غير الموسمية يمكن أن تكون أكثر من فوائدها.

وأضافت أن الفواكه والخضار غير الموسمية قد تحتوي على كمية كبيرة من المبيدات والنترات التي تستخدم لإطالة مدة تخزينها وصلاحيتها.

وأشارت إلى أن هذه المواد تؤثر سلبًا في جسم الإنسان وتسبب الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والغدد الصماء، وبالإضافة إلى ذلك، لمبيدات الحشرات والنترات علاقة بتطور الأورام.

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النظام الغذائي للأطفال

وحذرت من إضافة الفواكه والخضار غير الموسمية إلى النظام الغذائي للأطفال، لأن عملية إزالة السموم من جسمهم بطيئة وليست سريعة ونشطة كما لدى البالغين، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الفيتامينات من المنتجات المجمدة.

ولفتت إلى أنه في حالة الرغبة الشديدة بتناول فاكهة طازجة، فمن الأفضل شراء فاكهة صغيرة الحجم وذات ألوان ورائحة طبيعية، وليس الكبيرة وذات ألوان جذابة.