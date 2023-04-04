التعاون الخليجي: الظروف مواتية لبدء محادثات سلام والتوصل لحل سياسي باليمن

تواصل – فريق التحرير:

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي: إن الظروف مواتية لبدء محادثات سلام والتوصل لحل سياسي باليمن.

وبمناسبة مرور عام على الهدنة اليمنية، دعا في بيان له، اليوم الثلاثاء، اليمنيين إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار.

الظروف مواتية للانخراط في محادثات السلام

وأكد أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل.

وأشاد بما توصل إليه الأشقاء خلال تلك المشاورات التي شاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، وتوصلوا إلى:

1 – آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف.

2 – بناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة.

3 – دعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق واستئناف عملية التنمية والبناء.

وأشار إلى أن مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون، تلك الأهداف السامية النبيلة التي انعقدت المشاورات اليمنية- اليمنية لتحقيقها.

في الوقت نفسه، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغج أن الهدنة لا تزال قائمة بشكل كبير ويتم تنفيذ الكثير من بنودها.

وأوضح أن الهدنة مثلت لحظة من الأمل لكونها انفراجة نادرة في دورة من العنف والتصعيد، استمرت دون انقطاع تقريبًا على مدى ثماني سنوات.

وأضاف أن الهدنة مازالت قائمة إلى حد كبير، ويستمر تنفيذ الكثير من بنودها حتى اليوم. إلا أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة.

وأكد أن هناك مخاطر كبيرة بسبب التصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي والذي أنتج هشاشة إنجازات الهدنة نحو حل سلمي للنزاع.

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