هاشتاق “اجازة ١٥ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نحتاج التفرغ للعبادة”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “اجازة ١٥ رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، مع مطالبات مستمرة من جانب الطلاب بالحصول على إجازة.

وطالب عدد كبير من الطلاب بالحصول على إجازة في 15 رمضان ليتسنى لهم الاستمتاع بالأيام المتبقية من رمضان.

الحصول على إجازة

ويتوافق يوم 15 رمضان مع يوم الخميس، لذا فإن الكثير من الطلاب يرغبون في الحصول على يومين متتابعين إجازة.

وقالت طالبة: “بإذن الله تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء القادم بداية العشر المباركة أملنا كبير في ولاة أمرنا سددهم الله”.

وأضاف آخر: “إن شاء الله يقدمون الإجازة ويصير الأسبوع هذا الأخير قبل العيد”.

الطلاب الحاضرون

وتابع طالب آخر قائلاً: “من حق الطالب اللي حضر إلى المدرسة أن يتم شرح الدرس له تقديرًا لحضوره ولجهود أسرته ولا يحرمه الشرح بسبب غياب الآخرين”.

وقبل أيام، عاد نحو نصف مليون طالب وطالبة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية إلى مقاعدهم الدراسية بعد نحو 9 أيام من إجازة متواصلة.

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