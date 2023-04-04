نظام غذائي يحميك من أمراض قاتلة ويطيل العمر الافتراضي

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توصلت دراسة إلى أن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط، أو قليل الدسم يحمي من أمراض القلب ويطيل العمر الافتراضي للشخص.

ومن خلال 40 تجربة سريرية منشورة، كشفت التجارب التي اختبرت الأنظمة الغذائية قليلة الدسم، أنها ساعدت في منع الأزمات القلبية والوفيات المبكرة بين الأشخاص المعرضين لخطر مرتفع.

وشمل ذلك:

– الأشخاص الذين عانوا بالفعل من أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

– وأولئك الذين يعانون من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

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الأنظمة الغذائية قليلة الدسم

وأظهرت النتائج، وفقًا لوكالة “يو بي آي”، أن الأنظمة الغذائية قليلة الدسم، على الأقل أفضل من عدم إجراء تغييرات في النظام الغذائي.

وكانت الفوائد أكبر بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الشهير، والذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الأسماك والخضراوات وزيت الزيتون والمكسرات.

وساعد النظام الغذائي على العيش لفترة أطول، ولم يقلل فقط من خطر الإصابة بالأزمات القلبية، ولكن أيضًا السكتة الدماغية.

تستند النتائج إلى تحليل 40 تجربة سريرية شملت أكثر من 32 ألف مشارك في المجموع.

اختبرت التجارب آثار سبعة برامج غذائية مختلفة، تتضمن أحيانًا تغييرات أخرى في نمط الحياة مثل التمارين والإقلاع عن التدخين.

بشكل عام، أثبت نظام البحر الأبيض المتوسط والوجبات الغذائية قليلة الدسم فقط فعاليته في الحد من مخاطر الإصابة بمضاعفات القلب أو الوفاة.

وتناول المشاركون في الدراسة وجبات قليلة الدسم ربما لم يتناولوا الكثير من اللحوم الحمراء أو الزبدة أو غيرها من المنتجات الحيوانية – وهو ما قد يكون مفيدًا، اعتمادًا على ما يحل محل تلك الأطعمة.

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النظام الغذائي المتوسطي

وقال الخبراء إن النتائج، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، تدعم النظام الغذائي الذي يتضمن تناول المزيد من الأسماك والأطعمة النباتية، والحد من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.

قالت كوني ديكمان، استشارية التغذية في سانت لويس، والرئيس السابق لأكاديمية التغذية وعلم التغذية: “هذا يدعم ما رأيناه خلال العقدين الماضيين – أن نمط الأكل الذي يركز على المزيد من الأطعمة النباتية وتقليل الدهون الحيوانية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يبدو أنه يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضافت ديكمان، التي لم تشارك في الدراسة، أن هناك أدلة أخرى تظهر أن مصدر الدهون الغذائية هو المهم.

والدهون من مصادر نباتية، مثل الزيوت النباتية والمكسرات، هي عمومًا من الأنواع غير المشبعة، والتي قد تدعم صحة القلب.

وهناك الأسماك الزيتية، مثل السلمون والتونة ذات الزعانف الزرقاء، والتي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتوصلت الدراسات إلى أن تلك الدهون غير المشبعة يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب المعروفة.

في المقابل، توجد الدهون الاصطناعية المتحولة في العديد من الأطعمة المصنعة والمجهزة تجاريًا.

وتظهر في قوائم المكونات على أنها زيوت “مهدرجة جزئيًا”.

ويمكن للدهون المتحولة أن ترفع الكوليسترول الضار بينما تخفض من النوع الجيد.

وقد تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.