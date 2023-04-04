ارتفاع طفيف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في يوم 13 رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة.

كما سجل 34 في جازان والمدينة المنورة، و33 درجة في العلا والقنفذة، و32 في جدة وينبع وشرورة.

وسجل 31 درجة في تبوك وسكاكا والأحساء والقريات، و30 في الدمام وبيشة و28 درجة في الرياض.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 10 درجات مئوية.

القريات ورفحاء والدهناء والصمان والتنهات وحائل والباحة وتبوك وأبها 12 درجة مئوية.

الرياض ورفحاء والطائف والدوادمي 14 درجة مئوية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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