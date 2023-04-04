هاشتاق “١٣ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم اعمر أيامنا بذكرك”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “١٣ رمضان”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، فيما غرد آلاف المغردين بأدعية مؤثرة في يوم جديد من أيام الشهر الفضيل.

وقال أحد المغردين: “اللهُم أجبر قلوبنا وخواطنا جبرًا أنت وليه، جبرًا يليقُ بكرمك ياكريم، وأسعد قلوبنا فإنه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماء”.

ارزقني حظ الدنيا

ودعا آخر قائلا: “اللهُم سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري، وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسّر لي كل أمر عسير، إنك على كل شيء قدير”.

ودعت أخرى قائلة: “اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعن والدينا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات”.

وأضافت: “اللهم اجمعنا ووالدينا وذرياتنا ومن نحب بالفردوس الأعلى من الجنة، آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين”.

استجب دعاءنا

وأضاف مغرد آخر قائلاً: “يارب سخر لي أحبابك ويسر لي أسبابك واجزني خير ثوابك، يارب كن لي حبيبا وكن لي قريباً ولدعائي مجيبا”

وتابع: “يارب ارض عنى رضا لا يًحزن قلبى بعده أبداً، اللهم لا تكسر لي ظهراً ولا تُصعب لي حاجة”.

واستكمل: “ولا تُعظم علي أمرًا، واعمر أيامي بذكرك، وثبتني على دينك، وأسعد قلبي دائمًا”.

واقترب رمضان من نهاية نصفه الأول لتمر أيام الشهر بسرعة البرق وهي من أعظم الأيام عند الله وفيه نزل القرآن الكريم.

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