لصحة أفضل في رمضان.. ابتعد تمامًا عن المشروبات الغازية

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نصحت مدينة الملك سعود الطبية بتجنب تناول المشروبات الغازية عند تناول وجبة الإفطار والسحور، لأنها تؤثر سلبًا على عملية الهضم، بالإضافة إلى افتقارها للقيمة الغذائية.

وفي هذا السياق كشفت وزارة الصحة عن أن المشروبات الغازية لا تملك أي قيمة غذائية، وهي تحتوي على مواد حافظة، ومكملات صناعية، وكمية كبيرة جدًا من السكر الضار الذي يُخل بالتوازن الغذائي.

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هذا ما تفعله المشروبات الغازية بجسمك

وبعد 20 دقيقة من شرب هذه المشروبات، تُجهد نسبة السكر العالية فيها البنكرياس، ما يجعله يفرز الكثير من الإنسولين.

وعند مرور 30 دقيقة، تتحول السكريات إلى دهون مخزنة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، ويُصبح الجسم عرضة لداء السكري.

وبعد 45 دقيقة، يؤدي الكافيين في هذه المشروبات إلى رفع ضغط الدم.

ومع مرور الزمن، يصبح الضغط مرضًا مزمنًا للأشخاص الذين يشربونها.

وبالتالي، قد يؤدي استهلاك المشروبات الغازية إلى اجتماع أخطر مرضين مزمنين، وهما: السكري، وارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، لا ينتهي تأثير المشروبات الغازية هنا، فهي تؤدي إلى هشاشة العظام بسبب تأثيرها السلبي والمستمر على امتصاص الأملاح، والمعادن المهمة.

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المشروبات الغازية في رمضان

ووفقًا لخبراء التعذية، فإن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتسبب الغازات.

كما أن تناول المشروبات الغازية بعد الصيام يؤدي إلى إلغاء دور الإنزيمات التي تساعد على الهضم ما يؤدي إلى سوء في هضم الطعام.

وتناولها وقت السحور يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل ما يسبب الشعور بالعطش نهارًا.