بالفيديو.. “الخثلان” يوضح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح.

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة التراويح وصلى بأصحابه عدة ليال.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من فرض الصلاة على أمته فصلاها في بيته.

وصار الحال كذلك في عهد أبي بكر الصديق وأيضًا في بعض خلافة عمر.

عمر بن الخطاب جمع الناس على التراويح

وخرج عمر ذات ليلة من ليالي رمضان ووجد الناس يصلون أوزاعًا في المسجد النبوي، فجمعهم على إمام واحد.

ومن يومها أصبح الناس يصلون صلاة التراويح جماعة في المسجد حتى وقتنا الحاضر.

فضل صلاة التروايح

وبين أن صلاة التراويح يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: “من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له من تقدم من ذنبه”.

فقيام رمضان إذا كان عن إيمان واحتساب فهو موعود بهذا الأجر.

صلاة التراويح في المسجد مع الإمام

وأكد أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على صلاة التراويح، وأن يصليها مع الإمام في المسجد، لأنه إذا صلاها جماعة في المسجد يكتب له قيام ليلة.

وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: “من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة”.

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