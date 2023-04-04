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قدّم الآن.. وظائف عاجلة في مطارات جدة
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قدّم الآن.. وظائف عاجلة في مطارات جدة

قدّم الآن.. وظائف عاجلة في مطارات جدة

قدّم الآن.. وظائف عاجلة في مطارات جدة
١١:٤١:١٠ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

منسق AOCC

المؤهلات والخبرات:

-دبلوم في إدارة الطيران ، عمليات المطار ، أو مجال ذي صلة.

-خبرة 2 إلى 5 سنوات في عمليات المطار أو دور مشابه.

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عن الشركة

تأسست شركة مطارات جدة (JedCo) في عام 2022م كجزء من برنامج تخصيص قطاع الطيران في المملكة.

تدير شركة مطارات جدة حاليًا، وتشغل مطار الملك عبدالعزيز الدولي “KAIA” الذي يعد أحد أفضل 100 مطار في العالم، والمركز الثالث كأفضل مطار في الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطار محسّن في العالم، والمركز الثامن كأفضل مطار في العالم للمطارات بسعة (10-15 مليون مسافر).

تتبنى شركة مطارات جدة ثقافة الترحيب بالجميع، وتركز على الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية من خلال بناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين لخلق ميدان من الفرص للمملكة العربية السعودية أثناء خدمة الحجاج والمعتمرين.

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طريقة التقديم

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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