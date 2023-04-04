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تنبيه مهم من “حساب المواطن”: إيقاف الدعم فورًا في هذه الحالة
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تنبيه مهم من “حساب المواطن”: إيقاف الدعم فورًا في هذه الحالة

تنبيه مهم من “حساب المواطن”: إيقاف الدعم فورًا في هذه الحالة

تنبيه مهم من “حساب المواطن”: إيقاف الدعم فورًا في هذه الحالة
١٢:٠١:٤٦ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن الإجراء المتبع حال وفاة الوالد (المستفيد الرئيس) من أجل استمرار صرف الدعم لباقي أفراد الأسرة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، حول الإجراء المتبع بعد وفاة والده قبل رمضان، علمًا بأن والدته كانت تابعة له قبل الوفاة؟

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الخطوات المطلوبة

وحدد حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، الخطوات المطلوبة على النحو التالي:

-بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين.

-إرفاق المستندات المطلوبة، وهي:

صك حصر الورثة.

وشهادة ميلاد التابعين.

أو بطاقة العائلة.

وبينت “خدمة المستفيدين”، أنه في حالة وفاة المستفيد الرئيس “سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية”.

وحددت خطوات حذف الحساب عن طريق:

– البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد).

-الضغط على حذف الحساب.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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