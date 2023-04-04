“الموارد البشرية” تُحدد معايير حصول المطلقة بدون أبناء على الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك معايير حصول المطلقة بدون أبناء على الضمان الاجتماعي.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين، أن المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها.

وأضاف أن ذلك يتم بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

وكانت الوزارة كشفت عن شروط الاستفادة من حافز الاستدامة، مبينة أن من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة ما يلي:

1 – أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد.

2 – أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.

قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي

كما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب العناية بالمستفيدين، عن قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي.

مبلغ الاستحقاق من الضمان

وأكدت أن مبلغ الاستحقاق يحتسب للمستفيد شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية”.

نقص أو زيادة المعاش

وبينت أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة”.

موعد صرف معاش الضمان في رمضان

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

وأشار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يقدم خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وأن خطوات التسجيل هي:

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

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