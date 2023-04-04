للباحثين عن عمل.. هذه النصيحة تجعلكم في المقدمة عند التقدم لشغل وظيفة جديدة

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يفتقد بعض أولئك الذي يبحثون عن فرص عمل إلى المهارات والخبرات التي تساعدهم على العثور على الوظيفة أو العمل المناسب.

وقدم تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية”، جملة من النصائح للباحثين عن عمل، تتمثل في الآتي:

الطلب الوظيفي الجيد

يقول مسؤولو التوظيف “إن الطلب الوظيفي الجيد يحتوي على ثلاث خصائص:

-أن يكون خاليًا من الأخطاء.

-مركزًا على الهدف.

-مخصصًا.

لذا يجب أن تكون لديك فكرة عما تفعله المنظمة التي تتقدم إليها وما يتضمنه الدور الوظيفي، ومن ثم استفد من خبراتك لتخصيص طلبك الوظيفي”.

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وضع النقاط على الحروف

ينصح أرباب العمل بالتراجع، ووضع النقاط على الحروف، والتفكير في المكان الذي أحدثت فيه فارقًا.

يقول توبي هورنر، مدير استقطاب المواهب المبكرة في شركة كليفورد تشانس القانونية بلندن، “إن المرشحين المتنافسين يظهرون الأثر الذي أحدثوه في العمل أو في النشاطات خارج الفصول الدراسية”.

وأسست بيندر، التي تعمل الآن في الشركة، “نادي 93 في المئة” في الجامعة، شبكة تهدف إلى تحسين الحراك الاجتماعي لطلاب المدارس الحكومية. كان ذلك يتطلب التوفيق بينه وبين العمل، لكنها تعلمت ترتيب الأولويات والتنسيق مع المتطوعين الآخرين.

برامج تعريفية

يقول هورنر، يمكنك أيضًا البحث عن الأيام التعريفية “قضاء يوم في مكان عمل لأخذ فكرة عنه”، وبرامج التدريب، وخطط العطلات التي تديرها الشركات والجمعيات الخيرية، لتعطي نفسك ميزة إضافية وتحسن فهمك لما يعنيه العمل في دور أو صناعة معينة.

وتقدم شركة ذا سوشال موبيليتي بزنس بارتنرشيب لمن هم في سن 16 – 18 عامًا من خلفيات ذات دخل منخفض في المملكة المتحدة فرصًا للمشاركة في برنامج تعريفي لمدة أسبوع.

ويتضمن البرنامج التعريفي زيارات إلى مكاتب المنظمات مثل “بي بي سي” و”مايكروسوفت”، والانضمام إلى ورشة عمل للمرونة في ناد رياضي احترافي.

يقول محمد جانجات، أحد المشاركين في البرنامج، “إن قضاء الوقت مع الفريق القانوني في شركة لاندسيك العقارية جعله يتعامل مع الأعمال المتنوعة في المجال القانوني”.

وأضاف: “لقد كنت مذهولاً، كل يوم كان مختلفا عن الآخر وتعلمت كثيرًا من الأمور بلا شك. عندها علمت أنني أريد أن أصبح محاميًا”.

وعمل جانجات بدوام جزئي في مستودع بينما كان في آخر عامين من المرحلة الثانوية وكان معلم دروس إضافية في الجامعة، وهو يتدرب الآن في شركة هوجان لوفيلز بلندن.

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5 نصائح للباحثين عن عمل

ويقدم جانجات مجموعة من النصائح:

-لا تغلق الباب أمام أي فرصة تأتيك أبدًا.

-ابحث عن وظائف بدوام جزئي.

-مارس هواية.

-تعلم مهارة أو لغة.

-تواصل حتى مع الشركات المحلية لتحصل على بعض الخبرة العملية.

كما يعني ذلك أيضًا السعي خلف الفرص في الخارج.

وسعت لوسي ميلر، مسؤولة السياسة في شبكة المجتمع المدني هيومان رايتس كونسورتيوم سكوتلاند، خلف الفرص عندما قضت عامًا في الدراسة في سيدني في أستراليا كجزء من شهادتها في جامعة جلاسكو.

واستغلت معظم وقتها بالعمل في مركز اتصال وباحثة مساعدة وتدربت في مؤسسة خيرية. وتابعت: “أعطتني تجاربي فكرة عما علي أن أبحث عنه في الوظائف”.

وكانت ميلر تطمح في الأصل أن تكون صحفية تغطي حقوق الإنسان، لكن مع اكتسابها المهارات في سيدني، أدركت أنها تستطيع التعامل مع هذه القضايا عن طريق السياسة والعلاقات العامة.

لذا تنصح جايل بليك، رئيسة التعيينات الدائمة للمملكة المتحدة وأيرلندا في شركة هايز للتوظيف بطلب النصائح من الخبراء على موقع لينكد إن حول العمل في مجال معين.

الجودة لا الكمية

من جانبها، قالت أنوشكا دوسا، مديرة تعيين المتدربين في “كرييتف أكسس”، مؤسسة خيرية تقدم الدعم المهني وإمكانية الوصول إلى الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة، “إنه بدلاً من التقديم لكل وظيفة تجدها أمامك، من الأفضل اختيار الجودة لا الكمية. فكر مليًا في الدخل والمزايا والمسؤولية الاجتماعية للشركة، جميع الأمور المهمة بالنسبة إليك”.

ويقترح مسؤولو التوظيف الإشارة إلى الخبرات التي تطابق الوصف الوظيفي عند كتابة خطابك التعريفي.

تقول بليك “إن طلبات التوظيف يجب أن تبقى مهنية، وفي الوقت نفسه تصف شخصية المتقدم”.

ويساعد تتبع إنجازاتك على ذلك. يملك جانجات مثلاً دفترًا يغطي عقدين تقريبا من خبراته العملية والمشاريع التي قد شارك فيها.

ولأي شخص قلق لعدم امتلاكه خبرة كافية، تنصح هورنر بتبسيط الأمور، “انظر فيما قد فعلته، وفكر في الطريقة التي يمكنك بها جمع ذلك معًا بطريقة تبدو جذابة”.