قبل الشراء.. أحدث طرق غش التمور في رمضان وكيفية اكتشافها

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كشف مزارعون وعاملون في مصانع ومعامل لتعبئة التمور عن حيلة يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس، من شأنها تحويل لون التمور إلى الأصفر، من خلال استخدام الليزر.

وأفادوا أن هناك معيارين أساسيين في جودة وتميز التمور، وهما: اللون، والحجم “الوزن”.

وحذروا من استخدام أجهزة الليزر أو غيرها من الممارسات التي قد تكون أشد ضررًا على صحة وسلامة المستهلك.

استخدام الليزر

وقال رئيس تجار التمور في الأحساء عبدالحميد الحليبي لصحيفة “الوطن”، إن استخدام الليزر يؤدي إلى تحويل لون التمور من اللون الغامق إلى اللون الأصفر..

كما يحوّل التمور المائلة للسواد أو تمور “الحويل” (التي مضى عليها عام معبأة، وتغير لونها إلى اللون الداكن)، إلى صفراء.

لكنه اعتبر أن هذا يمثل غشًا وتدليسًا وغررًا للمستهلك، مرجحًا عودة لون التمور إلى سابقه أو أسوأ بعد فترة زمنية.

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غش المستهلك

وأضاف أن شريحة من المستهلكين يشترطون اللون الأصفر في التمور، لكنه يتفاجأ عند تخزينه لفترة زمنية بعودة اللون السابق.

وشدد على ضرورة تجنب هذه الممارسات، التي تدخل ضمن وسائل الغش للمستهلك، إذ تعتبر الألوان الفاتحة للتمور درجة من الجودة (أشقر، أو أصفر).

وأضاف أن أسعار التمور من هذا النوع تكون أعلى، حيث يلجأ بعض الباعة إلى ذلك في التمور “القديمة”، لبيعها بأسعار مرتفعة.

تمر الخلاص

وكشف عن هذه الممارسات تحدث غالبًا في أصناف التمور، التي أصول ألوانها صفراء، وفي مقدمتها صنف “الخلاص”.

وأضاف أن أصناف التمور التي أصول ألوانها سوداء كالعجوة والخضري والمجدول، غالبًا لا تتأثر بتغيير اللون في هذه الممارسات.

وأوضح أن التأثير في التغيير على لون التمور يشمل التمور الخام والمعبأة “المصنعة”.

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العناية بأشجار النخيل

وبين المزارع علي الشواكر، أن التمور الفاخرة، تستمر محافظة على لونها “الأصفر” لفترة زمنية طويلة دون أن تتغير إلى أي لون مائل إلى السواد.

وقال لأن الكثير من المزارعين في واحة الأحساء، يحرصون كل الحرص على إنتاج تمور بألوانها الحقيقية من خلال العناية بالنخلة من تسميد وري طوال فترة الموسم، دون أي ممارسات “عبث” أخرى.

وأضاف أن الباعة والتجار والمستثمرين في الأحساء، يمتلكون خبرة واسعة في شراء التمور الفاخرة.