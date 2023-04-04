خدمة اليوم.. 5 خطوات للقياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الثلاثاء، لقرائها الكرام، خطوات للقياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة، وذلك حسب مركز كفاءة الطاقة.

وأوضح المركز أن الخدمة تتيح للمستفيد الحصول على خدمات القياس والتحقق من الوفر للطاقة لمشاريع إعادة التأهيل الخاصة بكفاءة الطاقة، ولكن بعدد من الشروط والخطوات:

الخطوات

1 – سجل وأدخل بيانات المستخدم.

2 – قدّم طلباً لمشروع جديد، واستكمل البيانات المطلوبة.

3 – حدّد نوع الخدمة المطلوبة، وأرفق المستندات.

4 – تابع الطلب.

5 – تتم الموافقة على الطلب أو رفضه، مع بيان سبب الرفض.

المتطلبات

1 – أي مستفيد يرغب في العمل على إعادة تأهيل المرافق الخاصة به مع شركة مرخصة في مجال خدمات كفاءة الطاقة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:45 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “920002724”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات،والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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