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عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المكسيك
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عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المكسيك

عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المكسيك

عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المكسيك
٠٩:٤١:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، عدة مناطق من المكسيك، حسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

إخلاء بعض المباني جراء الزلزال

وتسبب الإنذار الزلزالي في إخلاء بعض المباني بالعاصمة كإجراء احترازي.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال كان بالقرب من منتجع بويرتو إسكونديدو المطل على المحيط الهادئ في ولاية أواكساكا الجنوبية.

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أضرار زلزال المكسيك

ولم تعلن السلطات المحلية بعد عن الأضرار التي خلفها الزلزال في الولاية.

زلزال في روسيا

ومن ناحية أخر، أفاد المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، أمس الاثنين.

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مركز الزلزال في روسيا

وبحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المكتب، فإن مركز الزلزال يبعد 48 كيلومترًا عن العاصمة الإدارية وعلى عمق 99.5 كيلومترًا.

لا تحذيرات من تسونامي

وذكر النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) أنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عددًا من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.

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