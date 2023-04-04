عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا

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أدى خروج قطار ركاب عن السكة الحديدية، اليوم الثلاثاء، في فورشوتن بين لاهاي وأمستردام في جنوب هولندا، إلى مصرع شخص وإصابة 30 آخرين بينهم 19 إصابتهم خطرة.

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مصرع شخص وإصابة 30 آخرين

وأوضحت أجهزة الطوارئ مصرع شخص، وجرح ما لا يقل عن 30 شخصًا، ونُقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى”.

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القطار اصطدم بمعدات بناء

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03,25 (الساعة 01,25 ت غ) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية على ما أوضح المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن “الجرحى الخطيرين نقلوا إلى المستشفيات المجاورة” فيما يعالج 11 شخصًا في المكان.

وقال إن “خبراء يعملون على تأمين السلامة في محيط القطار، وسيفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث”.

ووقع الحادث على السكة الحديد بين مدينتي لايدن ولاهاي.

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