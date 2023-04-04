الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا
أيهم أسرع.. مقارنة بين وقت إصدار جواز السفر السعودي والدول العالمية
ليس ترامب.. من هو أول رئيس أمريكي تم اعتقاله؟
“الشؤون الإسلامية” تقيم أطول مائدة إفطار بطول 1200 متر في إندونيسيا (صور)
3 مليون متبرع.. نصف مليار ريال تبرعات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
توقعات الطقس: 9 مناطق على موعد مع التقلبات الجوية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا

عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا

عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا
٠٨:٥٩:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أدى خروج قطار ركاب عن السكة الحديدية، اليوم الثلاثاء، في فورشوتن بين لاهاي وأمستردام في جنوب هولندا، إلى مصرع شخص وإصابة 30 آخرين بينهم 19 إصابتهم خطرة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. خروج 25 عربة قطار عن مسارها في مونتانا الأمريكية

مصرع شخص وإصابة 30 آخرين

وأوضحت أجهزة الطوارئ مصرع شخص، وجرح ما لا يقل عن 30 شخصًا، ونُقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى”.

اقرأ أيضًا:

رياح عاتية تتسبب في خروج قطارين عن مسارهما بدولة أوروبية

القطار اصطدم بمعدات بناء

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03,25 (الساعة 01,25 ت غ) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية على ما أوضح المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن “الجرحى الخطيرين نقلوا إلى المستشفيات المجاورة” فيما يعالج 11 شخصًا في المكان.

وقال إن “خبراء يعملون على تأمين السلامة في محيط القطار، وسيفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث”.

ووقع الحادث على السكة الحديد بين مدينتي لايدن ولاهاي.

اقرأ أيضًا:

خلال أسابيع.. قطار يشطر شاحنة لنصفين ويسحق أخرى في ولاية أمريكية (فيديو)

الكلمات الدلالية:
السكة الحديدية الطوارئ المستشفى خروج قطار عن السكة الحديدية قطار مصرع شخص معدات بناء هولندا

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. ولي العهد يعلن إطلاق شركة تطوير أكبر “داون تاون” حديث عالميًا بالرياض

عاجل.. ولي العهد يعلن إطلاق شركة تطوير أكبر “داون تاون” حديث عالميًا بالرياض

٠١:٣٦ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٢٣
الشرطة الفرنسية: إصابة 6 جنود في حادث «دهس مُتعمد» بباريس

الشرطة الفرنسية: إصابة 6 جنود في حادث «دهس مُتعمد» بباريس

١١:٣٢ ص، الأربعاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٧
‏الجزائر رفضت طلباً بإرسال طائرات مقاتلة للحرب على “داعش”

‏الجزائر رفضت طلباً بإرسال طائرات مقاتلة للحرب على “داعش”

٠٧:٢١ م، الأثنين، ٠٩ فبراير ٢٠١٥
أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

٠٥:٥٢ م، الجمعة، ١٨ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *