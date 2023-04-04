أيهم أسرع.. مقارنة بين وقت إصدار جواز السفر السعودي والدول العالمية

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لا يحتاج جواز السفر السعودي لإنهاء إجراءاته سوى 5 دقائق، ويتم تسليمه بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب، بينما يحتاج جواز السفر الأمريكي لـ13 أسبوعًا لاستلامه!

13 أسبوعًا لإصدار جواز السفر الأمريكي

وانتقدت صحيفة ‫نيويورك تايمز زيادة أوقات إصدار جوازات السفر الجديدة في أمريكا، وكذلك أوقات إعادة الإصدار، التي تستغرق من 10 إلى 13 أسبوعاً.

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10 أسابيع لـ جواز السفر البريطاني

ويحتاج إصدار جواز سفر بريطاني جديد أو استبدال أو استخراج آخر مفقود أو تجديد لأيام عدة.

بينما جوازات سفر البالغين والأطفال تستغرق مدة 10 أسابيع على الأقل لإصدارها.

ويشير موقع الحكومة الإلكتروني في بريطانيا أن متوسط الوقت الذي ينتظره الأشخاص اعتباراً من 20 مارس 2022، هو خمسة أو ستة أسابيع لجواز سفر البالغين، أو خمسة أسابيع لجواز سفر الأطفال. ولكن الأمر قد يستغرق أكثر من 10 أسابيع إذا كان هناك تأخيرات غير متوقعة، وفقًا لـ”عكاظ”.

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10 أيام لـ جواز السفر الكندي

وتختلف فترة الحصول على الجواز الكندي، وإذا ذهب الفرد بنفسه لإنهاء إجراءاته فإنه يأخذ وقتًا أطول، بينما إذا قام بتولية وكيل للحصول عليه يأخذ وقتًا أقل.

وعندما يذهب الفرد بنفسه إلى المكتب يُمكنه الحصول على الجواز الكندي خلال 10 أيام.

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21 يومًا لـ جواز السفر الأسترالي

وتقدر مدة معالجة ملف جواز السفر الأسترالي في المتوسط بثلاثة أسابيع أي 21 يوماً وقد تقل أو تزيد مدة تسليم جواز السفر الأسترالي حسب عدد طلبات جوازات سفر أستراليا في تلك الفترة.

35 يومًا لـ جواز السفر الفلبيني

وتراوح مدة استخراج جواز السفر الفلبيني من 15 إلى 35 يوم تقريباً من تاريخ الموعد.