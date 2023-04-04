“الشؤون الإسلامية” تقيم أطول مائدة إفطار بطول 1200 متر في إندونيسيا (صور)

تواصل – واس:

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية – ممثلة بالملحقية الدينية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا- أطول مائدة إفطار بتاريخ جمهورية إندونيسيا.

أطول مائدة إفطار في تاريخ إندونيسيا

جاءت أطول مائدة إفطار في تاريخ إندونيسيا ضمن برنامج خادمِ الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل الوزارة تنفيذه في مدن وولايات جمهورية إندونيسيا.

بحضور حاكم سومطرة الغربية المهندس مهيلدي أنصار الله، والملحق الديني في سفارة المملكة بجاكرتا أحمد بن عيسى الحازمي.

إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية بالولاية.

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8000 مواطن إندونيسي

وحضر المائدة التي امتدت على طول 1200 متر في مدينة بادانج بولاية سومطرة الغربية أكثر من 8000 مواطن إندونيسي من مختلف شرائح المجتمع بحسب إحصائية رسمية إندونيسية.

وتأتي ضمن الجهود التي تنفذها الشؤون الإسلامية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح حاكم ولاية سومطرة الغربية، أن الحكومة الإندونيسية ستسعى إلى تسجيل هذه المائدة في كتاب جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة في تاريخ البلاد.

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تعزيز العلاقات بين المملكة وإندونيسيا

وقدّم شكرَه لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه المكرمة الكبيرة.

وأعرب عن أمله في أن تدفع مثل هذه الأعمال الطيبة إلى تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وجدّد شكرَه لقيادة المملكة ووزارة الشؤون الإٍسلامية والملحقية الدينية، وكلِّ من أسهم في إنجاح هذا العمل النبيل.

ونوَّه أن البرامج والمبادرات التي تقوم بها المملكة، والآثار الإيجابية التي تنتج عنها، تعزِّز أواصرَ الأخوة بين أبناء المسلمين والمجتمعات الأخرى.

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40 مطعمًا أعدوا المائدة

من جهته، عبَّر الحازمي، عن شكره العميق لخادمِ الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذا العطاء السخي.

وأكد أن هذه المائدة هي الأطول في تاريخ البلاد وتم التنسيق مع قرابة 40 مطعمًا واستعين بـ 400 عامل لإنجازها.

وعبَّرت الجموع الغفيرة التي أمَّت المكان عن سعادتها بهذه المأدبة الاستثنائية.

وتقدمت بخالص امتنانها وعرفانها لخادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – أيدهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم على هذا العطاء الكبير الذي غمرهم بالسعادة والفرح..

راجين من الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.