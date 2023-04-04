3 مليون متبرع.. نصف مليار ريال تبرعات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة حملة تبرعات شعبية في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من نصف مليار ريال، لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها قبل نحو شهرين.

جاء ذلك بحسب إحصاء لبيانات رقمية تظهرها منصة “ساهم”، بشأن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، والتي تحمل شعار “عطاؤكم يخفف عنهم”.

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3 مليون متبرع بـ نصف مليار ريال

وشارك في حملة التبرعات الشعبية حتى الساعة 6.30 صباح اليوم الثلاثاء، 3 ملايين و225 ألفًا و550 متبرعًا.

ووصلت جملة التبرعات إلى 504 ملايين و869 ألفًا و649 ريالات، وفق بيانات رقمية تظهرها المنصة ذاتها.

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منصة ساهم

و”الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة في 8 فبراير الماضي.

وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

ويظهر التحديث المتكرر لمنصة الحملة، عن تواصل أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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