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بعد فرنسا والنرويج.. أستراليا تقرر حظر تطبيق تيك توك
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بعد فرنسا والنرويج.. أستراليا تقرر حظر تطبيق تيك توك

بعد فرنسا والنرويج.. أستراليا تقرر حظر تطبيق تيك توك

بعد فرنسا والنرويج.. أستراليا تقرر حظر تطبيق تيك توك
٠٦:٣٠:١٨ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اسىتجابت أستراليا، لنصائح جهات استخباراتية في البلاد، وقررت حظر تطبيق تيك تيوك الصيني، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.

في أقرب وقت

من جانبه، قال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه “في أقرب وقت ممكن عمليا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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فرنسا تحظر تثبيت تطبيقي تيك توك ونتفلكس على 2.5 مليون موظف

النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام

قرار فرنسي

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها قررت حظر تثبيت تطبيقي تيك توك ونتفلكس على 2.5 مليون موظفًا من موظفي الحكومة.

النرويج تحظر استخدام تطبيقي تيك توك وتليجرام

يأتي هذا بعد أيام، من إعلان الحكومة النرويجية، أنها أبلغت موظفيها بحذف تطبيقات تيك توك الصيني وتليجرام الروسي من أجهزتهم الخاصة بالعمل.

القرار جاء بسبب مخاوف التجسس

وأوضحت وزارة العدل أنها نصحت الموظفين الرسميين في البلاد بعدم تنزيل التطبيقات على أجهزتهم الخاصة بالعمل، بسبب مخاوف التجسس.

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